Wirecard AG gibt Veränderungen und Erweiterungen in der Führungsstruktur ab 2018 bekannt

DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Sonstiges Wirecard AG gibt Veränderungen und Erweiterungen in der Führungsstruktur ab 2018 bekannt 12.07.2017 / 08:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Aschheim (München). Der Aufsichtsrat der Wirecard AG bestätigt, verändert bzw. erweitert die operative Führungsriege mit Wirkung zum 1. Januar 2018.

Wirecard CEO Dr. Markus Braun (47) setzt seine erfolgreiche Zeit an der Unternehmensspitze fort. Er wurde bis zum 31.12.2020 als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft wiederbestellt: "Wir werden die Digitalisierung von Zahlungsprozessen durch Internet-Technologie auf globaler Ebene vorantreiben und die Position der Wirecard zu einem weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich ausbauen."

Auch Jan Marsalek, COO (37) wurde bis Ende des Jahres 2020 wiederbestellt.

Burkhard Ley (57), CFO der Wirecard AG, zieht sich zu seinem Vertragsende am 31.12.2017 aus dem operativen Geschäft zurück. Aufsichtsrat und Vorstand anerkennen die außerordentliche Leistung von Burkhard Ley und danken für seinen Einsatz. Der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, Dr. Markus Braun betont: "Burkhard Ley hat in den 12 Jahren seiner Tätigkeit als Finanzvorstand wesentlich zum Ausbau der Wirecard AG zu einem global führenden Internetkonzern im Bereich Zahlungsabwicklung beigetragen. Ich danke ihm für die sehr gute langjährige Zusammenarbeit." Burkhard Ley bleibt dem Unternehmen ab dem 01.01.2018 über einen Beratervertrag verbunden.

Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Alexander von Knoop (45) bestellt, der seit 2005 bei der Wirecard AG tätig und seit 2014 auch Mitglied des Vorstands der Wirecard Bank AG ist. Am 1. Januar 2018 wird Alexander von Knoop seine Tätigkeit als neuer CFO der Wirecard AG aufnehmen. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Abschluss in den USA, startete er seinen beruflichen Werdegang bei PricewaterhouseCoopers in Frankfurt und ging 2002 als Prüfungsleiter/ Senior Associate für PwC nach München. 2005 begann von Knoop bei der Wirecard Bank AG und war in verschiedenen Stationen tätig, bevor er 2014 in den Vorstand der Wirecard Bank berufen wurde. Er hat in den letzten Jahren wesentlich zum Ausbau der digitalen Mehrwertleistungen der Wirecard Bank rund um das Thema digitale Zahlungsabwicklung beigetragen.

Mit Susanne Steidl (46) wird der Vorstand ab dem 1. Januar 2018 um ein weiteres Mitglied erweitert. Sie wird als Chief Product Officer (CPO) für den Betrieb und die technologische Weiterentwicklung der Kernprodukte der Wirecard Gruppe zuständig sein. Nach Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums und Studienaufenthalten in Dänemark und Chile, startete Susanne Steidl ihre Karriere 1998 bei der Axxom Software AG. Ab 2006 war sie als Senior Product Manager bei der Wirecard Gruppe tätig. In verschiedenen Karriereschritten stieg sie in den letzten Jahren zum Executive Vice President auf. Dieses Amt hat sie im Januar 2015 übernommen. Sie zeichnete für wesentliche Produktinnovationen der Wirecard verantwortlich und verantwortete zuletzt zusätzlich die erfolgreiche Expansion der Wirecard AG in den amerikanischen Markt.ßtext

Kontakt: Iris Stöckl VP Corp.Com./IR Tel.: +49 (0) 89-4424-1424 e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com http://www.wirecard.de ISIN DE0007472060 Reuters: WDI.GDE Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

12.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wirecard AG Einsteinring 35 85609 Aschheim b. München Deutschland Telefon: +49 (0)89-4424 1400 Fax: +49 (0)89-4424 1500 E-Mail: ir@wirecard.com Internet: www.wirecard.com ISIN: DE0007472060 WKN: 747206

Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

591861 12.07.2017

ISIN DE0007472060

AXC0035 2017-07-12/08:28