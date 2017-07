DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Nach der Veröffentlichung brisanter E-Mails zu seinen Russland-Kontakten wächst der Druck auf den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump. Die Dokumente belegen laut AFP, dass Donald Trump junior sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einließ, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus russischer Quelle zu erhalten. In einem Interview mit dem Sender Fox News verteidigte der Präsidentensohn sein Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja. Der Mailwechsel stammt aus den Tagen vor einem Treffen zwischen Donald Trump junior und der Anwältin im Juni 2016, das bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden war. Der Trump-Sohn veröffentlichte die E-Mails selbst, um "vollkommen transparent" zu sein. Allerdings war der Mailwechsel bereits in die Hände der "New York Times" gelangt und wurde von der Zeitung nahezu zeitgleich verbreitet. Durch die Enthüllungen gewinnt die Russland-Affäre in den USA eine neue Dimension: Denn damit kam nun erstmals ans Licht, dass der Trump-Kampagne angeblich direkte Hilfe der russischen Regierung im Wahlkampf angeboten wurde - und diese zumindest ein Stück weit darauf einging.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.423,80 -0,03% Nikkei-225 20.111,90 -0,41% Hang-Seng-Index 26.085,26 +0,80% Kospi 2.393,28 -0,11% Schanghai-Composite 3.197,81 -0,16% S&P/ASX-200 5.672,10 -0,99%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die neuen politischen Enthüllungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump verunsichern Anleger an den asiatischen Finanzmärkten. Während der Dollar tendenziell unter Druck gerät, ist der vermeintlich sichere Yen-Hafen gesucht. Die Aktienmärkte reagieren überwiegend mit Abschlägen. Dazu gesellt sich eine abwartend vorsichtige Haltung vor der im Tagesverlauf anstehenden Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen. Am Devisenmarkt gerät der US-Dollar zu seinem australischen Pendant, vor allem aber zum japanischen Yen unter Druck. Der steigende Yen drückt vor allem die Börse in Tokio ins Minus. In Australien belasten die schwer gewichteten Bankentitel den S&P/ASX-200. Das australische Verbrauchervertrauen für Juli zeigt mehr Pessi- als Optimisten - und dies nun schon seit acht Monaten. Volkswirte verweisen auf steigende Kosten. In Schanghai verliert der Composite nach der Schwäche der Vortage wegen der Regulierungssorgen weiter. In Hongkong steigt der HSI dagegen gestützt vom Bankensektor. Die Ölpreise ziehen auf breiter Front an - gestützt vom schwachen US-Dollar. Darüber hinaus hat der US-Branchenverband API einen deutlichen Lagerabbau in den USA vermeldet. Nach einem weiteren Allzeithoch drehen Geely in Hongkong 0,5 Prozent ins Minus. Im laufenden Jahr hat der Automobilwert bereits um 150 Prozent zugelegt. Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel um 22 Prozent angehoben und raten zum Kauf der Aktie. Der mögliche Ausstieg des Mehrheitsaktionärs lässt Singamas Container um 4,0 Prozent nachgeben.

US-NACHBÖRSE

Positiv aufgenommene Aussagen zur Umsatzentwicklung haben United Continental gestützt. Die Fluglinie bezifferte den Zuwachs mit 2 Prozent im Juniquartal. Alle Regionen hätten die eigenen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen, lediglich der pazifische Raum habe nicht mithalten können. Die Aktie legte um 1,1 Prozent zu. Twitter ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Die Aktie gewann 0,2 Prozent. Nach Vorlage von Zwei- bzw. Viertquartalszahlen legten Healthcare Services und AAR um 3,9 Prozent bzw. 0,9 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.409,07 0,00 0,55 8,33 S&P-500 2.425,53 -0,08 -1,90 8,34 Nasdaq-Comp. 6.193,30 0,27 16,91 15,05 Nasdaq-100 5.709,80 0,27 15,65 17,40 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 784 Mio 798 Mio Gewinner 1.561 1.505 Verlierer 1.384 1.455 Unverändert 138 129

Uneinheitlich - Die neusten politischen Entwicklungen um die Russland-Affäre haben die Wall Street am Dienstag kurzzeitig deutlicher ins Minus gedrückt. Nach kurzer Zeit erholten sich die Indizes wieder und notierten bis zum Handelsende um die Nulllinie - eine Entwicklung die auch schon im frühen Geschäft dominiert hatte. Denn übergeordnet herrschte Zurückhaltung vor der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und der langsam beginnenden US-Berichtssaison. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie ging es dennoch 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer vermuteten leichte Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um rund 9 Prozent zugelegt hatte. Die Snap-Aktie brach um 8,9 Prozent auf 15,47 Dollar ein. Morgan Stanley, die den Börsengang des Mutterunternehmens von Snapchat Anfang des Jahres begleitet hat, stufte die Papiere auf "Equalweight" von "Outperform" ab. Zudem wurde das Kursziel auf 16 von 28 Dollar gekappt. Es ist ein höchst ungewöhnlicher Schritt, dass eine Investmentbank, die den IPO mit begleitet hat, noch vor dem Ablauf der sogenannten "Lock-Up Period", eine solche Änderung vornimmt.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,36 -1,9 2,37 -8,9 30 Jahre 2,92 -0,9 2,93 -14,9

Am US-Anleihemarkt holten die Notierungen zwischenzeitliche Verluste mit den Entwicklungen in der Russland-Affäre wieder auf und drehten ins Plus. Die dezente Nachfrage bei der Auktion dreijähriger US-Anleihen im Volumen von 24 Milliarden Dollar belastete hingegen kaum. Zudem stehen im Verlauf der Woche noch weitere Auktionen auf der Agenda. Teilnehmer verwiesen aber auch auf die anstehenden Ausführungen der Fed-Präsidentin. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11.03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1479 +0,1% 1,1464 1,1395 +9,2% EUR/JPY 130,23 -0,3% 130,64 130,29 +5,9% EUR/GBP 0,8933 +0,1% 0,8923 0,8826 +4,8% GBP/USD 1,2850 +0,0% 1,2847 1,2911 +4,2% USD/JPY 113,46 -0,4% 113,96 114,33 -2,9% USD/KRW 1145,95 -0,3% 1149,32 1151,13 -5,1% USD/CNY 6,7887 -0,2% 6,8025 6,8003 -2,3% USD/CNH 6,7895 -0,2% 6,8003 6,8049 -2,7% USD/HKD 7,8113 -0,0% 7,8128 7,8123 +0,7% AUD/USD 0,7654 +0,2% 0,7637 0,7619 +6,1%

Der Dollar kam mit den neusten Entwicklungen in der Russland-Affäre deutlich unter Druck. Für den Euro ging es im Gegenzug bis auf 1,1480 Dollar nach oben und damit auf ein neues Jahreshoch. Im Blick stehe die Yellen-Anhörung, hieß es weiter. Der Euro notierte im späten US-Geschäft bei 1,1463 Dollar, nachdem er vor den jüngsten politischen Entwicklungen noch bei 1,14 Dollar gelegen hatte. Auch der Yen legt zum Dollar deutlich zu und weitet seine Aufschläge im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen noch aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,93 45,04 +2,0% 0,89 -19,3% Brent/ICE 48,34 47,52 +1,7% 0,82 -17,8%

Stützend wirkten die Aussagen der Energy Information Administration (EIA). Diese hat in ihrem Monatsbericht die Ölpreisschätzungen für WTI und Brent für die Jahre 2017 und 2018 nach unten genommen. "Die gesenkten Schätzungen könnten für Ölförderer in den USA das Geschäft weniger profitabel machen", sagte Howard Gruenspecht von der EIA. Zudem wurde die Prognose für die US-Ölförderung im Jahr 2018 leicht nach unten genommen, der Wert für 2017 jedoch unverändert gelassen. Zum US-Settlement ging es für WTI um 1,4 Prozent auf 45,04 Dollar nach oben. Brent legte um 1,4 Prozent auf 47,52 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,45 1.217,80 +0,2% +2,65 +6,0% Silber (Spot) 15,93 15,85 +0,5% +0,08 +0,0% Platin (Spot) 906,90 903,50 +0,4% +3,40 +0,4% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +6,3%

Der Goldpreis trat über weite Strecken des Handels auf der Stelle. Erst mit der Dollar-Schwäche schaffte das Edelmetall den Sprung ins Plus. Zum US-Settlement legte der Preis für die Feinunze um 0,1 Prozent auf 1.215 Dollar zu. Übergeordnet drückten weiter die Aussichten auf steigende Zinsen in den USA, ausgelöst vom überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, auf die Stimmung. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf die Yellen-Aussagen gewartet, sagte ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUßENPOLITIK

Mitten in der Katar-Krise haben die USA und Doha eine Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf vereinbart. US-Außenminister Rex Tillerson und sein katarischer Kollege Abdulrahman al-Thani unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen.

US-INNENPOLITIK

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für die Leitung der Bundespolizei FBI wird am Mittwoch vom Senat angehört. In der Sitzung des Justizausschusses dürfte es auch um Christopher Wrays Haltung zu den Ermittlungen in der Affäre um dubiose Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam gehen.

BONITÄT VENEZUELA

Standard & Poor's hat die ohnehin schon schwache Bonität Venezuelas weiter abgestuft. Sie senkte das Rating auf CCC- von CCC. Der Ausblick ist negativ.

TAKATA

Die Krise des seit kurzem in den USA unter Gläubigerschutz stehenden japanischen Airbag-Herstellers Takata ebbt nicht ab: Der Autozulieferer hat in den USA weitere 2,7 Millionen Luftkissen zurückgerufen.

TWITTER

Der Kurzbotschaftendienst ist auf der Suche nach einem Finanzvorstand fündig geworden. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, soll seinen Posten bei Twitter im August antreten. Das Unternehmen musste zuletzt eine Reihe von Abgängen verkraften. Twitter schafft es nicht, seine Beliebtheit in Profit umzumünzen.

