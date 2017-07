FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future geht etwas leichter in den Mittwoch. Der September-Kontrakt fällt im frühen Handel gegen 8.06 Uhr um 27 auf 12.453 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.464,5 und das Tief bei 12.445,5 Punkten, umgesetzt worden sind 750 Kontrakte. Damit bleibt der Future in der Trading-Box zwischen gut 12.500 und etwa 12.300 Punkten. "Insgesamt liegt an den europäischen Aktienmärkten eine kurzfristig neutrale Stimmung vor, die sich zunächst fortsetzen sollte", heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research.

July 12, 2017 02:10 ET (06:10 GMT)

