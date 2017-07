FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im frühen Handel bei wenig Bewegung seine Vortagesgewinne gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1470 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Dienstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1405 (Montag: 1,1387) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Anleger vor allem Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum sowie einen Auftritt der Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, vor Vertretern des US-Kongresses im Blick behalten. Außerdem wird die Fed am Abend ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen. Bei Yellens Auftritt werden nicht nur mögliche Signale für die weitere Zinspolitik im Mittelpunkt des Interesses stehen, sondern auch Aussagen wann mit dem Abbau der riesigen Bilanzsumme der Fed begonnen wird.

Am Dienstag hatte sich das Fed-Mitglied Lael Brainard zurückhaltend zu weiteren Zinserhöhungen geäußert und dadurch dem Euro Auftrieb gegeben. Gleichzeitig zeigte sie sich aber auch beim Thema Abbau der Notenbankbilanz etwas weniger vorsichtig. Sollten die künftigen Konjunkturdaten weiterhin eine starke Entwicklung am Arbeitsmarkt bestätigen und sich der Wirtschaftsaufschwung stabilisieren, wäre ein baldiger Beginn einer schrittweisen Reduzierung der Bilanzsumme angemessen, sagte die Notenbankerin./tos/stb

ISIN EU0009652759

AXC0043 2017-07-12/08:42