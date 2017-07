IRW-PRESS: Berkeley Energia Ltd.: Berkeley Energia: Primäre Brechanlage trifft am Standort ein

Berkeley Energia (Berkeley oder das Unternehmen) freut sich, mit der Lieferung der primären Brechanlage an den Standort einen wichtigen Meilenstein beim Bau des Bergbaubetriebs Salamanca bekannt zu geben.

Der Brecher ist ein wichtiger Bestandteil der Verarbeitungsanlage für den Betrieb und sein Eintreffen stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen beim Übergang von der Erschließungs- in die Bauphase dar. Der Bau und die Inbetriebnahme sollen im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein.

Die Brechanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Stunde wurde von der Sandvik Group in Finnland, einem der weltweit führenden Anbieter, hergestellt. Sie war eine der Gerätschaften mit langer Lieferzeit, die durch den Erlös aus der Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2016 finanziert wurden.

Weiter unten bzw. auf https://www.berkeleyenergia.com/crusher finden Sie Fotos von der Anlieferung des Brechers.

Geschäftsführer Paul Atherley erklärte:

Die Ankunft des Brechers ist ein wichtiges Etappenziel für die Errichtung des Bergbaubetriebs Salamanca, der einzigen großen Uranmine, die sich heute in der Welt im Bau befindet.

Sobald sie in Betrieb ist, wird Salamanca nicht nur zu den weltweit kostengünstigsten sondern auch zu den zehn größten Uranproduzenten der Welt gehören.

Aktuell befinden sich rund 70 Beschäftigte und Vertragsbedienstete am Standort. Diese Zahl wird sich mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten deutlich erhöhen. Wir sehen uns von der Unterstützung vor Ort bestärkt und stellen weiter verstärkt Arbeiter aus der lokalen Gemeinden ein. Wir freuen uns sehr, dass wir den Leuten, die wir ausgebildet haben, jetzt eine Beschäftigung anbieten können.

