Wie sah deine letzte Erfahrung mit einer Autovermietung aus? Das Gepäck in einen Bus hieven, in der Schlange warten, Hunderte Euro zahlen, nur um ein paar Tage in einem Corolla (das soll keine Kritik an dem Corolla sein) herumzufahren.



Obwohl es so aussieht, als ob die aufkommenden autonomen Autos den Autovermietungen das gleiche Schicksal bescheren wie es Kodak und CD-Player erlitten haben, scheinen die Geschichten über den Untergang dieser Unternehmen doch etwas übertrieben.



Ende Juni kündigte Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet (WKN:A14Y6F) an, dass es eine Partnerschaft mit Avis (WKN:A0KEE9) eingeht. Avis soll die 600 Autos umfassende Flotte von Chrysler Pacificas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...