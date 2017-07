FMW-Redaktion

Es ist jetzt wieder mehr Feuer in den Märkten - und das ist gut so! Feuer, weil mit den politischen Ereignissen gestern in den USA wieder mehr Bewegung in die Märkte kommt: einerseits - als Belastungsfaktor - die Offenlegung der Mails von Donald Trump Jr., als Positivfaktor dagegen der Versuch der US-Republikaner, die Sommerpause nach hinten zu schieben, um die Gesetzesvorhaben wie die Ersetzung von Obamacare und vor allem die Steuerreform voranzubringen. Allerdings gibt es nach wie vor keine ausreichende Mehrheit für die Ersetzung von Obamacare (acht Republikaner verweigern derzeit ihre Zustimmung), und das dürfte auch die Steuerreform weiter nach hinten verschieben (wenn sie den überhaupt je kommen sollte).

Nachdem es, abgesehen von den politischen Ereignissen gestern, zu Beginn der Woche an den Märkten sehr ruhig zugegangen war, kommt nun Stück für Stück ...

