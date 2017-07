Frankfurt (ots) -



Passagierzahl in Frankfurt mit Rekordwerten auch im Juni / Starke Entwicklung an den Konzernbeteiligungen



Der Flughafen Frankfurt ist weiter auf Wachstumskurs: Im Juni 2017 nutzten rund 5,8 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt, ein Passagierplus von 5,3 Prozent. Aufgrund der frühen Lage der Sommerferien entwickelte sich der Juni 2017 zum verkehrsreichsten Juni aller Zeiten und war gleichzeitig der achte Monat in Folge mit Passagierwachstum. Auch das Cargo-Aufkommen verzeichnete mit 188.256 Tonnen einen Zuwachs um 4,7 Prozent, gestützt durch die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung insbesondere im Industriesektor der Eurozone. Die Anzahl der Flugbewegungen erhöhte sich leicht um 0,9 Prozent auf 41.533 Starts und Landungen. Die Höchststartgewichte (MTOW) im Juni stiegen ebenfalls leicht um 0,6 Prozent auf 2,6 Millionen Tonnen.



Für das erste Halbjahr verzeichnete Fraport für den Flughafen Frankfurt einen Zuwachs der Passagierzahlen um 4,5 Prozent auf fast 30 Millionen Fluggäste. Dies entspricht einem Zuwachs um rund 1,3 Millionen Passagiere und markiert einen neuen historischen Spitzenwert. Die Zahl der Flugbewegungen lag nach sechs Monaten leicht um 0,2 Prozent im Plus (227.558 Starts und Landungen), während die Höchststartgewichte um 1,0 Prozent auf 14,4 Millionen Tonnen gesunken sind. Das Cargo-Volumen hingegen lag zum Halbjahr bei knapp 1,1 Millionen Tonnen mit 4,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies ist der höchste Halbjahreswert seit sechs Jahren.



Die internationalen Beteiligungsflughäfen entwickelten sich im ersten Halbjahr positiv: Der Flughafen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana begrüßte in den ersten sechs Monaten des Jahres 722.943 Fluggäste und damit 20,8 Prozent mehr als im Vorjahr (im Juni plus 15,0 % auf 156.092 Passagiere). Der Flughafen von Lima verzeichnete einen Zuwachs um 8,4 Prozent auf knapp 9,7 Millionen Fluggäste (im Juni plus 9,5 % auf 1,6 Millionen Passagiere). Ebenfalls stark gewachsen sind die beiden Twin Star-Flughäfen Varna und Burgas am Schwarzen Meer: Gemeinsam zählten sie annähernd 1,3 Millionen Fluggäste, ein Zuwachs von 9,4 Prozent (im Juni plus 9,3 % auf 852.399 Passagiere). Die 14 griechischen Flughäfen erreichten im ersten Halbjahr ein Wachstum von insgesamt 11,9 Prozent auf 9,6 Millionen Fluggäste (im Juni plus 16,0 % auf 3,9 Millionen Passagiere). Das größte Passagieraufkommen im Berichtsmonat verbuchten dabei Rhodos mit 795.470 Fluggästen (plus 9,5 %), Thessaloniki mit 653.227 Fluggästen (plus 20,5 %) und Kerkyra auf Korfu mit 477.099 Fluggästen (plus 8,0 %). Den türkischen Airport Antalya nutzten im ersten Halbjahr knapp 9,5 Millionen Fluggäste, was einem deutlichen Zuwachs von 29,4 Prozent entspricht (im Juni plus 77,6 % auf 3,3 Millionen Passagiere). Der deutsche Beteiligungsflughafen in Hannover verbuchte rund 2,6 Millionen Fluggäste, ein Plus von 4,9 Prozent (im Juni plus 10,0 % auf 573.827 Passagiere). Der russische Flughafen in St. Petersburg verzeichnete einen starken Anstieg von 25,4 Prozent auf 7,1 Millionen Fluggäste (im Juni plus 23,8 % auf 1,7 Millionen Passagiere). Auch der Flughafen Xi'an in China setzte sein Wachstum fort und wuchs im ersten Halbjahr 2017 um 14,4 Prozent auf 20,1 Millionen Fluggäste (im Juni plus 15,2 % auf 3,4 Millionen Passagiere).



