Lebensmittelimporte nach Katar sind seit der Blockade des Emirats durch Saudi-Arabien schwer möglich. Jetzt sind erste Kühe per Frachtflugzeug in Doha gelandet. 165 Holsteiner als politisches Symbol.

Es sind nicht bloß ein paar Kühe, die am Flughafen von Doha in Katar am späten Dienstagabend Ortszeit ausgeladen worden sind. Es sind 165 Holsteiner, die ein Symbol sein sollen für die Widerstandsfähigkeit des Emirats gegen die von Saudi-Arabien geführte Allianz, die Katar wirtschaftlich und politisch isolieren will.

Seit dem 5. Juni ist der Boykott bereits in Kraft, die Grenzen geschlossen und wichtige Flugrouten für die staatliche Airline Qatar Airways gesperrt. Die neuen Importe per Luftfracht werden von katarischer Seite zuweilen als die größte Luftbrücke seit 1948 bezeichnet. Damals hatten US-amerikanische "Rosinenbomber" das eingeschlossene Berlin mit Nahrungsmitteln versorgt.

"Wenn der Preis für die katarische Unabhängigkeit ist, jeden Liter Milch einzufliegen, dann werden wir das tun", sagte Fahad al-Attiyah der britischen Zeitung "The Sunday Telegraph". Al-Attiyah ist für die Nahrungsmittelsicherheit in Katar zuständig.

Die Kühe sollen Milch geben und so klar machen: Katar kann sich selbst versorgen, auch wenn keine Lebensmittel mehr über die Landgrenze mit Saudi-Arabien importiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...