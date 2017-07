Frankfurt - Im Juni drückten Angebotsfaktoren und Spekulationseffekte temporär auf die Ölnotierungen, so die Analysten der DekaBank.Die OPEC-Ölförderung sei aufgrund der Zunahme in Libyen und Nigeria angestiegen. Zudem steige die US-Ölproduktion. Doch Ölpreise von etwa 45 US-Dollar je Barrel scheinen für diese eine Grenze darzustellen: Zwar würden nach einer Befragung der Federal Reserve Bank of Dallas für bereits erschlossene US-Ölschieferförderanlagen Ölpreise im Bereich von nur 24 bis 38 US-Dollar als notwendig gelten, um kostendeckend produzieren zu können. Doch die entsprechenden Preise für neue Ölförderanlagen seien mit 46 bis 55 US-Dollar höher. Sollten die Ölpreise länger im Bereich von 45 US-Dollar oder gar darunter verharren, würde sich dies negativ auf die US-Ölproduktion auswirken. Die Analysten würden erwarten, dass die Ölnotierungen gegen Ende des Jahres und im kommenden Jahr im Durchschnitt im Bereich von 50 bis 55 US-Dollar je Barrel schwanken werden.

