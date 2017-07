FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein positives Analystenurteil der Societe Generale (SocGen) hat am Mittwoch der Aktie von Zalando Auftrieb gegeben. Im frühen Handel stieg das Papier des Online-Modehändlers um 3,32 Prozent auf 40,40 Euro.

Seit es nach dem Rekordhoch der Aktie Ende Juni bei 45,48 Euro überwiegend abwärts gegangen war, dürfte die Bewertungsaufnahme mit "Buy" und einem Kursziel von 67 Euro durch die französische Großbank SocGen dem Zalando-Papier wieder neuen Schwung verleihen.

Dass Zalando seinen modischen Anspruch stärken und den Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis liefern wolle, stützte das mittelfristige Wachstum, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie. Zudem erlaube die hohe Profitabilität erhebliche Investitionen, die es Zalando ermöglichen könnten, in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle in der Modebranche zu spielen./ck/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ZAL1111

AXC0061 2017-07-12/09:19