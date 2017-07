02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: Flughafen Wien (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Im Juni 2017 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien , Malta Airport und Flughafen Kosice) um 9,6% auf 2,9 Mio. Reisende. Kumuliert von Jänner bis Juni 2017 nahm das Passagieraufkommen um 9,2% auf 14,0 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 6,9% von Jänner bis Juni 2017 sehr gut. So konnte mit 91.162 Passagieren am 30. Juni 2017 der passagierstärkste Tag in der Geschichte des Airports verzeichnet werden....

Den vollständigen Artikel lesen ...