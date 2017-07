Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU und Russland wollen außenpolitischen Dialog stärken

Trotz anhaltender Differenzen über den Syrien-Konflikt sehen Russland und die Europäische Union die Möglichkeit, ihre außenpolitische Zusammenarbeit zu stärken. Obwohl beide Seiten nicht bei allen Themen dieselben Positionen teilten, sei eine "Grundlage zur Kooperation" zu erkennen, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Brüssel.

Trump-Sohn in Russland-Affäre schwer in Bedrängnis

Nach der Veröffentlichung brisanter E-Mails zu seinen Russland-Kontakten wächst der Druck auf den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump. Die Dokumente belegen, dass Donald Trump junior sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einließ, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus russischer Quelle zu erhalten. In einem Interview mit dem Sender Fox News verteidigte der Präsidentensohn sein Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja.

Katar und die USA vereinbaren Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf

Mitten in der Katar-Krise haben die USA und Doha eine Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf vereinbart. US-Außenminister Rex Tillerson und sein katarischer Kollege Abdulrahman al-Thani unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Ziel sei es, die "Finanzierung von Terrorismus" zu unterbinden. Tillerson war am Montag an den Golf gereist, um mit Katar und seinen Gegnern Gespräche zur Entschärfung des Konflikts zu führen - Saudi-Arabien und seine Verbündeten isolieren Doha seit Anfang Juni.

S&P stuft Venezuela auf CCC- ab

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die ohnehin schon schwache Bonität Venezuelas weiter abgestuft. Sie senkte das Rating auf CCC- von CCC. Der Ausblick ist negativ. Aufgrund der schwachen Institutionen, der steigende Unzufriedenheit der Bevölkerung und der zunehmenden Spaltung in der Regierung sei das Land immer weniger in der Lage, sich um die drückenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu kümmern, so die Agentur.

