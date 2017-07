München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Oktoberfestbesuch wochentags reduziert Übernachtungskosten um bis zu 35 Prozent Flugtickets ab 95 Euro, aber steigende Preise zu erwarten



In München laufen bereits die Vorbereitungen für das 184. Oktoberfest vom 16. September bis zum 03. Oktober 2017. Auch dieses Jahr müssen Wiesnbesucher mit stark erhöhten Hotelpreisen rechnen. Am teuersten ist die Hotelübernachtung am zweiten Wochenende des Oktoberfests (22. bis 24. September), wenn traditionell zehntausende Italiener das größte Volksfest der Welt erobern. Während eine Übernachtung eine Woche vor Anstich durchschnittlich 138 Euro kostet, klettern die Preise am "Italienerwochenende" im Schnitt auf 359 Euro - ein Anstieg um 160 Prozent.*) Tipp: Etwas günstiger ist der Wiesnbesuch unter der Woche. Am erschwinglichsten Wochentag kostet ein Hotelzimmer durchschnittlich 232 Euro pro Nacht und damit immerhin 35 Prozent weniger als am teuersten Wochenende.



Flugpreise sind noch günstig, steigen im Juli aber bereits an



Oktoberfestbesucher, die mit dem Flugzeug anreisen, sollten ihr Flugticket möglichst früh buchen. Noch erhalten Fluggäste im CHECK24-Flugvergleich Tickets zu moderaten Preisen. Zum Beispiel von/nach Hamburg und Berlin fliegen sie durchschnittlich ab 120 Euro bzw. 97 Euro pro Person. Im Juli haben die Ticketpreise bereits geringfügig angezogen und liegen damit schon jetzt über dem Preisniveau von Juli 2016. Erwartungsgemäß steigen die Flugpreise zur Wiesn noch weiter, je näher der Anstich rückt.**)



*)Betrachtet wurden die durchschnittlichen Übernachtungspreise in über den CHECK24-Hotelvergleich angefragten Hotels in München. Diese beziehen sich auf alle Suchanfragen für Übernachtungen zwischen September und Oktober 2017 (alle gesuchten Zimmerkategorien und Personenzahlen). Präsentation verfügbar unter: http://ots.de/9JrUo.



**)Hin- und Rückflug im Veranstaltungszeitraum, Preise gelten pro Person; Stand der Flugpreise: 11.07.2017. Weitere Informationen und Flugpreise nach München aus anderen Destinationen unter: https://flug.check24.de/events/oktoberfest.



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt CHECK24 Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de