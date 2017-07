Köln - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im Juni in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld eine Wertminderung in Höhe von 0,2%, so die Experten von Sauren.Das erste Halbjahr 2017 habe der Sauren Global Defensiv mit einem erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 1,7% abgeschlossen. An den Rentenmärkten sei es im Juni zu einem Anstieg des Zinsniveaus und damit verbundenen Kursrückgängen gekommen. Die Umlaufrendite in Deutschland sei im Monatsultimovergleich von 0,11% auf 0,25% angestiegen. Der REX-Performanceindex habe um 0,8% nachgegeben. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen hoher Bonität Verluste verbucht. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten den Monat mit Ergebnissen zwischen 0,0% und -0,4% abgeschlossen.

