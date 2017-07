Zürich - Die neuen digitalen Technologien für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sind in der Schweiz bei den Privatkunden unterdurchschnittlich verbreitet. 30 Prozent aller Internetnutzer hierzulande verwenden regelmässig FinTech-Produkte wie Bezahl-Apps, bankenunabhängige Online-Bezahldienste, Online-Kreditplattformen oder Prämienvergleichsdienste. Die Schweiz liegt damit unter dem weltweiten Durchschnitt von 33 Prozent, wie eine Befragung von rund 22'000 Konsumentinnen und Konsumenten aus 20 Ländern durch das Beratungsunternehmen EY ergeben hat (Details zur Methodik am Ende der Mitteilung). Der Anteil der aktiven FinTech-Nutzenden an der Onlinebevölkerung weltweit hat sich innerhalb von 18 Monaten verdoppelt.

Die Studie hat fünf Arten von FinTech-Anwendungen untersucht. Der Sammelbegriff «FinTech» steht dabei für moderne, zumeist digitale Technologien im Finanzdienstleistungsbereich (Banken und Versicherungen). Am offensten stehen Schweizer Nutzende Geldtransfers und dem Bezahlen mithilfe von FinTech-Produkten gegenüber. 52 Prozent der befragten Personen, die auch regelmässig das Internet nutzen, haben entsprechende Dienste bereits heruntergeladen und wenden diese auch an. 28 Prozent der Befragten haben bereits Versicherungsdienstleistungen wie Online-Prämienvergleiche in Anspruch genommen oder geben mit dem Smartphone ermittelte Gesundheitsdaten an ihre Krankenkasse weiter. In diesen beiden Kategorien liegt die Schweiz jeweils wenige Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller Länder.

Zurückhaltender sind die Befragten aus der Schweiz dagegen bei Onlinediensten zur Budgetplanung (CH: 4 Prozent, Gesamt: 10 Prozent), beim Einsatz von Tools zum Sparen und Investieren wie Crowdfunding oder Apps zum einfachen Aktienkauf (CH: 10 Prozent, Gesamt: 20 Prozent). Beinahe nie genutzt werden in der Schweiz Onlineangebote für das Leihen von Geld zwischen Privatpersonen (Peer-to-Peer-Lending - CH: 2 Prozent, Gesamt: 10 Prozent).

Dauernde Verfügbarkeit zentral

Personen aus der Schweiz geben als Hauptgrund für die Verwendung der FinTech-Dienste an, dass diese rund um die Uhr verfügbar sind. Gesamthaft gesehen ist dieser Verwendungsgrund nur auf dem dritten Rang. Für Benutzende in anderen Ländern ist es wichtiger, dass die Anwendung einfach ist und sie online andere oder zusätzliche Angebote erhalten.

Für Bernhard Schneider, Senior Manager und FinTech-Experte bei EY Schweiz, ist die deutlich gestiegene Nutzung von FinTech-Anwendungen durch Endkunden ein Zeichen dafür, dass FinTech-Anbieter mehr und mehr an Akzeptanz gewinnen und im Markt angekommen sind: «Die Ergebnisse zeigen ein stark gewachsenes Interesse der Nutzer an neuen und innovativen Finanzprodukten. Dank neuer technologischer ...

