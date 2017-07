PFULLENDORF (dpa-AFX) - Der Küchenhersteller Alno will noch an diesem Mittwoch einen Insolvenzantrag stellen. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg werde beim Amtsgericht Hechingen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragen, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwochmorgen.

Die Alno AG hatte am Abend zuvor mitgeteilt, wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden zu wollen. Der Vorstand habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Gläubigern "keine Einigung" erzielt werden konnte, hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse.

Die Aktie des Küchenherstellers ging auf Talfahrt. Sie verlor nach Börsenstart 44 Prozent und kostete nur noch 0,15 Euro. Alno kämpft seit Jahren mit roten Zahlen. Ende Juni hatte das Unternehmen die Veröffentlichung seiner Bilanz für 2016 zum dritten Mal verschoben./ols/DP/stb

ISIN DE0007788408

AXC0067 2017-07-12/09:46