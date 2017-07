12.7.: Nicole Ennemoser läutet die Opening Bell für Mittwoch. Am 24.8. startet die Schauspielerin und Malerin ihre Vernissage "... paint the world as you love it ... " in Wien http://www.nicoleennemoser.com 11.7.: Emil Jaidhauser läutet die Opening Bell für Dienstag im Rahmen der RunInc.-Invitation. Er ist Fixpunkt in Österreichs Läuferszene und Dauergast auf diversen Siegerpodesten http://www.runinc.at http://www.runplugged.com https://www.facebook.com/groups/Sportsblogged/ 10.7.: Stefan Doboczky läutet die Opening Bell für Montag. Gestern vor 10 Jahren gab es das All-time-High im ATX. Doboczkys Lenzing ist die beste ATX-Aktie der letzten 10 Jahre http://www.lenzing.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien ...

