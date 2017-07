Wie sinnvoll ist ein Investment im weltgrößten Hersteller non Weinkorken, finden sich in den Handelsregalen doch inzwischen hauptsächlich Flaschen mit Drehverschluss? Hat der Korken ausgedient? Corticeira hat seinen Schwerpunkt in der industriellen Korkverarbeitung, auch wenn Flaschenkorken natürlich immer noch zum Sortiment gehören. Kork findet bei Bodenbelägen, Isolation und in der Möbelindustrie Verwendung, selbst in Fußball-Stadien wurde es für ein besonderes Flair bereits verbaut. Im ersten Quartal verbesserte sich der Erlös um 9,6 % auf 171,7 Mio. € und das EBITDA um 22 % auf 33,6 Mio. €. Pro Aktie war im erstenQuartal eine Verbesserung um 23,7 % auf 12,9 Cent zu vermelden. Die Ergebniskennziffer hätte noch ein wenig besser ausfallen können, wenn der Anstieg der Nachfrage nicht durch eine Neubewertung von Problem-Projekten verwässert worden wäre. Immerhin konnte die Netto-Verschuldung von 87,1 auf 11,7 Mio. € reduziert werden. Das Umsatzwachstum ist zu 70 % auf Volumen- und zu 30 % auf Preis-Effekte zurückzuführen. Wechselkurse hatten einen positiven Einfluss von 2,1 Mio. €. Seit 2009 ist das EBITDA mit einer Ausnahme (2013) immer über das Vorjahresniveau geklettert. Zusammengefasst: Kork ist ein beliebtes Material,Corticeira Amorim bestens aufgestellt. Aber wo findenwir Wachstum, Kurs-Phantasie, eine Story? In der Forschungist es vor einigen Monaten erstmals gelungen, Kork als Werkstoff in gewünschte Formen zu gießen - pardon, zu drucken. In Zusammenarbeit mit einem schwedischen 3D-Druck-Entwickler erhoffen sich die Portugiesen die Erschließung eines zusätzlichen Geschäftsfeldes, da sich Kork besser als andere Materialien zu runden Formen verarbeiten lässt, was in der Möbelindustrie besonders gefragt ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 27 vom 8.07.2017.



