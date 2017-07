Wallisellen - Laut dem weltgrössten Warenkreditversicherer Euler Hermes steht die globale Wirtschaftsdynamik vor grossen Herausforderungen. Das belegt der aktuelle Konjunkturbericht "High Stakes Game", in dem die Analysten von neuen Rekordständen der Bargeldbestände in Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors ausgehen. Zudem leiden Unternehmen weiterhin unter hohen Zahlungsverzügen, während Insolvenzen bei Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro weiter stark ansteigen.

"Im Umfeld einer weltweit stabilen Lage und einer endlich anlaufenden konjunkturellen Erholung lauert damit ein hohes Mass an Divergenz und Risiko", sagte Ludovic Subran, Chefökonom bei Euler Hermes. "Die Situation spitzt sich durch die Konzentration von Bargeldbeständen auf Rekordniveaus in einigen Regionen und Industrien zu, während das Ausmass und die Häufigkeit von grossen Unternehmensinsolvenzen weiter zunimmt." Als Beispiele nennt er die Grossinsolvenzen im Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor, insbesondere in den USA, aber auch steigende Unternehmenskonkurse in China und Brasilien sowie längere Zahlungsverzüge in China und der Luftfahrtindustrie. "Die Extremrisiken nehmen zu. Das müssen wir in den kommenden Monaten aufmerksam beobachten", so Subran.

74 Konzern-Insolvenzen weltweit im ersten Quartal 2017

Insgesamt gehen die Analysten von Euler Hermes in diesem Jahr von einem Rückgang der weltweiten Insolvenzen von 1% aus, bevor sie 2018 wieder um 1% ansteigen dürften. Allerdings werden die durchschnittlichen Konkurse laut der Studie in 20 Ländern über den Durchschnitt vor der Finanzkrise 2008 steigen. Nach einem deutlichen Rückgang der Insolvenzen in den vergangenen drei Jahren ist das globale Bild von uneinheitlichen regionalen Entwicklungen geprägt. Auch gab es einen starken Anstieg der Insolvenzen von Grossunternehmen im ersten Quartal 2017.

So mussten im ersten Quartal dieses Jahres weltweit 74 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro Insolvenz anmelden. Das sind 30 mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Der kumulierte Umsatz der insolventen Konzerne belief sich auf insgesamt 19,1 Milliarden Euro und entspricht einem Anstieg um 34% gegenüber dem ersten Quartal 2016. Allein die grössten 20 Insolvenzen stehen dabei für einen kumulierten Umsatz von rund 13,4 Milliarden Euro und damit für etwa 70% der gesamten Insolvenzsumme weltweit in diesem Zeitraum. Während acht dieser Grossinsolvenzen in den USA registriert wurden, hatte Europa den höchsten Anstieg zu verschmerzen: bei durchschnittlich mehr als einem von drei der grossen Insolvenzen war ein europäischer Konzern betroffen.

Stefan Ruf, CEO von Euler Hermes Schweiz, warnt vor den konkreten Konsequenzen: "Die Insolvenz eines grossen Unternehmens kann immer auch einen Domino-Effekt auslösen. Wenn Dienstleister in einer Wertschöpfungskette davon überrascht werden, können sie selbst in Schwierigkeiten geraten. Damit können grosse Konkurse beispielsweise von amerikanischen oder britischen Einzelhandelsunternehmen über Zulieferer auch die Elektronik- oder die ...

