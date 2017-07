ROSTOCK/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex baut zwei weitere Windparks in der Türkei. Nachdem das Unternehmen bereits Ende Juni eine Bestellung von zehn Anlagen aus dem Land erhalten hatte, seien noch im gleichen Monat zwei neue Aufträge über 20 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 72 Megawatt eingegangen, teilte Nordex am Mittwoch in Hamburg mit.

Zu finanziellen Details machte Nordex keine Angaben. Experten rechnen bei Windkraftanlagen an Land je installiertem Megawatt Leistung mit einem Auftragswert von rund einer Million Euro.

Die Errichtung des neuen, im Südosten der Türkei gelegenen Windparks "Cerit" mit 16 Turbinen ist für die Zeit ab Frühjahr 2018 geplant. Die restlichen vier Turbinen für den im Süden gelegenen Windpark "Kurtini" aus dem zweiten Auftrag will Nordex noch im Oktober dieses Jahres ausliefern./kro/stw/stb

ISIN DE000A0D6554

