ROK Stars kündigt die Einführung des ABK-Biers Fels Pilsner im Vereinigten Königreich beim Splendour Festival 2017 an

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Sonstiges ROK Stars kündigt die Einführung des ABK-Biers Fels Pilsner im Vereinigten Königreich beim Splendour Festival 2017 an 12.07.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ROK Stars kündigt die Einführung des ABK-Biers Fels Pilsner im Vereinigten Königreich beim Splendour Festival 2017 an

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekanntgegeben, dass seine ROK Drinks-Sparte ihr neues Fels-Bier beim Splendour Festival einführen wird, das am Samstag, dem 22. Juli in Nottingham stattfinden wird.

"Bei Fels Pilsner, das als Fassbier mit einem Alkoholgehalt von 4% erhältlich ist, handelt es sich um den jüngsten Neuzugang in unserem Produktportfolio. Es wird in unserer historischen, 700 Jahre alten bayrischen Brauerei gebraut und wurde spezifisch für die Nachfrage nach Bier mit relativ niedrigem Alkoholgehalt (so genanntes "Session Beer"), insbesondere für Besucher von Festivals und ähnlichen großen Outdoor-Veranstaltungen entwickelt", erklärte Jonathan Kendrick. "Der deutsche Name "Fels" entspricht dem englischen "Rock", was hervorragend zu unserem Unternehmensnamen und zu Musikfestivals passt."

Das Splendour Festival kann auf eine stolze Tradition zurückblicken. Dabei kamen internationale Künstler wie z.B. The Specials, The Human League, Happy Mondays, Bananarama, Madness, Pet Shop Boys, Dizzee Rascal und Paolo Nutini in die Wollaton Hall in Nottingham. In diesem Jahr treten weltbekannte Bands und Sänger wie z.B. die Kaiser Chiefs, Busted, Billy Ocean sowie die Buzzcocks auf.

"Wir sind zuversichtlich, dass Fels Pilsener bei unseren Bestrebungen zum Ausbau der Vertriebsaktivitäten und dem Absatzwachstum von ABK-Bier im Vereinigten Königreich eine gute Ergänzung unserer mehrfach prämierten Biere Hell, Edel und Rose darstellt", fügte Kendrick hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstars.com und www.splendourfestival.com

12.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

591767 12.07.2017

ISIN GB00B3QXB771

AXC0075 2017-07-12/10:00