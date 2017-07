Die Aktie von Bilfinger verliert heute rund 3% an Wert und notiert damit auf dem Niveau des 6-Monats-Tiefs. Der kriselnde Industriedienstleister hat wegen hoher Belastungen in den USA seine Prognose für das operative Ergebnis für 2017 gesenkt. Grund seien Vorsorgen für Altfälle, die zu Belastungen von rund 55 Millionen führten, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend in Mannheim...

