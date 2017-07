Sabine Scheunert stellte bei ihrer Eröffnungs-Keynote des heute und morgen (12./13. Juli) in München stattfindenden Branchentreffs fest, dass es in der Mobilität der Zukunft nicht mehr ausreiche, nur die ?besten Autos der Welt zu bauen?, wie das Mercedes für sich selbstbewusst in Anspruch nimmt. Des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...