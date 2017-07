Hamburg (ots) - Benedict Cumberbatch ist glücklich verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Und auch beruflich geht es dem Briten alles andere als schlecht: Die vierte Staffel seiner Sherlock-Holmes-Serie lief gerade mit Riesenerfolg. In MYWAY (EVT 12.07.) verrät der 41-Jährige, wie er mit dem Ruhm umgeht, was er aus der verrückten Schauspiel-Industrie gelernt hat und welche Frauen er attraktiv findet.



Benedict Cumberbatch hat sich zu einem großen Hollywoodstar entwickelt. Trotztdem schafft er es, nicht abzuheben: "Das Wichtigste für mich sind meine Familie und meine Freunde. Diese Beständigkeit in meinem Leben ist für mich ein Muss. Viele von ihnen sind älter, ruhiger als ich. Diesen Ruhepol brauche ich in dem Wahnsinn, den die Industrie mit sich bringt." Seine Arbeit im Show-Business hat ihn schon einiges gelehrt: "Versuche, die Erwartung aller zu erfüllen, können einen verrücktmachen. Was ich noch gelernt habe: Leute kennenzulernen ist jetzt viel härter als vorher. Denn die Leute kennen nur die erfundene Person, die ich auf der Leinwand spiele, aber nicht mich selbst."



Sieben Jahre sind vergangen, seit der Brite das erste Mal als Sherlock Holmes über die Bildschirme flimmerte. Sein damit beginnendes Leben als Berühmtheit hat auch Schattenseiten: "Ruhm ist etwas Komisches, von dem man sich ein bisschen distanzieren sollte. Die Leute sehen einen Wert in dir, den du selbst nicht siehst." Auch an das Gefühl, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, hat er sich noch nicht gewöhnt: "Schlimm. Ich kann es am besten damit vergleichen, wenn jemand seine Stimme auf dem Anrufbeantworter hört und voller Entsetzen schreit: 'Das hört sich gar nicht an wie ich'."



Tausende Frauen sind Benedict Cumberbatch verfallen - das schmeichelt ihm schon etwas: "Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der es nicht gern hätte, als attraktiv bezeichnet zu werden ... Aber es ist schon schräg - und auch lustig." Was er selbst anziehend findet: "Eine Frau, die weiß, dass sie sich nicht bis ultimo stylen muss, um gut auszusehen, tolle und interessante Gespräche führen kann - und was ich ganz wichtig finde, ist Sinn für Humor."



