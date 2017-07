Hamburg (ots) -



Ende Juli ist "GZSZ"-Hauptdarstellerin Janina Uhse (27) vorerst zum letzten Mal in ihrer Rolle als Jasmin Flemming zu sehen. Im CLOSER-Interview (EVT 05.07.) verrät sie, wie ihr Leben ohne die Erfolgs-Soap weitergeht: "Ich möchte jetzt viel reisen und mich um meine Familie und meine Freunde kümmern."



Der Grund für ihren Ausstieg: "Ich war nach fast zehn Jahren einfach an einem Punkt angekommen, an dem ich noch mal andere Dinge ausprobieren möchte." Trotzdem kann sie sich eine Serien-Rückkehr vorstellen: "Ich sterbe ja nicht den Serientod! Wenn ich in drei Jahren sage: 'Jetzt bin ich viel gereist und habe andere Rollen gespielt, jetzt möchte ich gerne wieder was Festes haben!' - dann kann ich jederzeit zurückkommen. Das ist ja das Schöne! Aber zurzeit möchte ich mich einfach austoben."



