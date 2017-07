METRO AG: Konzernspaltung der METRO AG wirksam

Die Spaltung der METRO AG ist am 12. Juli 2017 mit Eintragung in das Handelsregister der METRO AG rechtlich wirksam geworden.

Die Spaltung der METRO AG ist am 12. Juli 2017 mit Eintragung in das Handelsregister der METRO AG rechtlich wirksam geworden. Das in den Vertriebslinien METRO Cash & Carry und Real betriebene Großhandels- und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft und die dazugehörigen Aktivitäten (Geschäftsbereich MWFS) sind damit rechtswirksam auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG (zukünftig METRO AG) im Wege der Ausgliederung und Abspaltung übertragen worden. In der METRO AG (zukünftig CECONOMY AG) verbleiben das Consumer Electronics-Geschäft (Unterhaltungs- und Haushaltselektronik) sowie die dazugehörigen Aktivitäten (Geschäftsbereich CE).

Als Gegenleistung für die Übertragung des abgespaltenen Vermögens gewährt die METRO Wholesale & Food Specialist AG den Aktionären der METRO AG im Zuteilungsverhältnis 1:1 kostenfrei neue Aktien der METRO Wholesale & Food Specialist AG. Aktionäre der METRO AG erhalten nach Maßgabe ihrer jeweiligen Beteiligung (verhältniswahrend) für je eine Stammaktie an der METRO AG eine Stammaktie an der METRO Wholesale & Food Specialist AG und für je eine Vorzugsaktie an der METRO AG eine Vorzugsaktie an der METRO Wholesale & Food Specialist AG.

Wertpapiertechnisch werden die Aktien der METRO Wholesale & Food Specialist AG den Aktionären der METRO AG am heutigen 12. Juli 2017 nach Handelsschluss zugeteilt. Maßgebend ist die von jedem METRO AG-Aktionär zu diesem Zeitpunkt gehaltene Zahl der METRO AG-Aktien. Aktionären, die ihre METRO AG-Aktien zuvor veräußern, werden keine Aktien der METRO Wholesale & Food Specialist AG zugeteilt.

Die Aufnahme des Handels für die Aktien der METRO Wholesale & Food Specialist AG am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard und an der Börse Luxemburg soll erstmalig am 13. Juli 2017 erfolgen. Zum gleichen Tag ist die Notierung der Aktien der METRO AG (zukünftig CECONOMY AG) "ex Spaltung" vorgesehen. Bis zu diesem Tag ist ein Handel mit Aktien der METRO Wholesale & Food Specialist AG noch nicht möglich und die METRO AG-Aktien werden noch "cum Geschäftsbereich MWFS" gehandelt.

Mitteilende Person: Bernd Steffes-mies, Vice President Group Corporate Legal, METRO AG

METRO AG Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf Deutschland

www.metrogroup.de

MDAX

Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

