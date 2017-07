Wien - In der Nacht schickte FED-Gouverneurin Lael Brainard den US-Dollar auf Talfahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sie habe gesagt, die FED werde wohl bald damit beginnen, ihr riesiges Anleiheportfolio zu reduzieren. Sie habe aber auch gesagt, die FED sei ihrer Meinung nach mit Leitzinsanhebungen so gut wie fertig. Da der reale neutrale Leitzins derzeit bei 0% liege, sei man von einer neutralen geldpolitischen Ausrichtung nicht mehr weit entfernt. Mit diesen Aussagen bestätige sie all diejenigen Marktteilnehmer, die darauf setzen würden, dass es nicht mehr zu weiteren oder nur noch zu sehr wenigen Leitzinsanhebungen komme.

Den vollständigen Artikel lesen ...