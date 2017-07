Düsseldorf - In 2015 hatten die Notenbankvertreter der Bank of Canada zur Abfederung der Konsequenzen des Ölpreisabsturzes in der 2. Jahreshälfte 2014 ihr Leitzinsniveau um insgesamt 50 BP auf 0,50% zurückgenommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Juni 2017 hätten nun Notenbankvertreter betont, dass diese Leitzinssenkungen ihren "Job" erledigt hätten. In dieses Bild passe die Arbeitsmarktentwicklung. So habe im Juni der Aufbau von Beschäftigungsverhältnissen mit 42.500 markant die Markterwartungen (10.000) übertroffen. In den letzten zwölf Monaten habe die Beschäftigung um 350.700 angezogen, wobei überwiegend Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse im privaten Sektor geschaffen worden seien. Der Lohndruck sollte aber perspektivisch mit Jahresraten von gut 1% im laufenden und kommenden Jahr niedrig bleiben.

