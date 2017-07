Essen - Die Konjunkturdaten spielten gestern keine Rolle, berichten die Analysten der National-Bank AG.Das werde sich heute auch nicht ändern. Die einzige Veröffentlichung, die zu Impulsen führen könne, sei die Bekanntgabe des Beige Book am Abend. Die Berichte aus den einzelnen FED-Distrikten sollten Aufschluss darüber geben, ob der Mangel an Arbeitskräften tatsächlich um sich greife und vor allem ob es mehr als nur Stimmungsindikatoren gebe, die eine Belebung im Verarbeitenden Gewerbe anzeigen würden. Schließlich lasse sich der Aufschwung dort in harten Daten bislang kaum ablesen. Außerdem wäre es interessant, zu erfahren, ob der Aufschwung in allen Regionen der USA ankomme. Bisher sei hierzu immer wieder von einer Unwucht berichtet worden. Dennoch würden die Erkenntnisse aus dem Beige Book kaum unmittelbaren Einfluss auf die Geldpolitik der FED haben.

