Wir schreiben das erfolgreichste Halbjahr in unserer mittlerweile fünfjährigen wikifolio.com Geschichte. Mit der Besicherung der wikifolio-Zertifikate haben wir nicht nur unsere Vorreiterrolle im Fintech-Bereich weiter ausgebaut, sondern auch die Anleger begeistert. Die Anzahl der Investitionen über der 100.000 Euro Marke ist signifikant angestiegen, was sich auch im gesamten Handelsvolumen von wikifolio-Zertifikaten an der EUWAX widerspiegelt. Mehr als 40 wikifolio-Zertifikate können ein Anlagevolumen von über 1 Million Euro aufweisen, das wikifolio-Zertifikat mit dem größten Volumen hat mehr als 34 Millionen Euro investiertes Kapital. Mit der jüngsten Finanzierung, neuen Ideen und verbesserten Strukturen werden wir im bevorstehenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...