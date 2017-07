Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach dem schwachen Vortag fester eröffnet. Eine Stütze sind die Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street am Vorabend nach Europaschluss die Trump-Sorgen abschütteln konnte. Die Russland-Affäre und die diversen Anschuldigungen möglicher Wahlhilfe Russlands für Präsident Trump schwebe aber weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Börsen, meint ein Händler. Gleichzeitig warte man gespannt auf die Geschäftszahlen grosser US-Banken vom Freitag.

Am Berichtstag dürften sich die Anleger mit Blick auf News zur US-Geldpolitik und mangels anderer Impulse zunächst aber in Wartestellung begeben. Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, wird am Nachmittag europäischer Zeit vor dem Kongress Rede und Antwort stehen. Im Fokus stehen dabei nicht nur mögliche weitere Zinserhöhungen, sondern auch Aussagen zum Abbau der aufgeblähten Bilanz der Fed. Nach Handelsschluss hierzulande steht zudem noch die Publikation des jüngsten Fed-Konjunkturberichts auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr zum Vortag um 0,47% höher bei 8'915,44 Punkten und gewinnt damit die 8'900er-Marke zurück. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,51% auf 1'417,88 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,50% auf 10'149,83 Punkte. Von den ...

