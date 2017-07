Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex baut zwei weitere Windparks in der Türkei. Nachdem das Unternehmen bereits Ende Juni eine Bestellung von zehn Anlagen aus dem Land erhalten hatte, seien noch im gleichen Monat zwei neue Aufträge über 20 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 72 Megawatt eingegangen, teilte Nordex am Mittwoch in Hamburg mit.

