Der stellvertretende Deutsche-Bank-Chef Marcus Schenck hat die Erwartungen an das Abschneiden im Frühjahr gedämpft. Man habe aus den USA bereits gehört, dass es an den Märkten ein durchwachsenes Quartal gewesen sei. "Das war kein Quartal, in dem es gebrummt hat", sagte Schenck am Mittwoch in München. Die anderen Bereiche, in denen die Bank aktiv...

