Hamburg (ots) - Guido Maria Kretschmer hatte zuletzt immer wieder öffentlich über Heidi Klum gelästert. Exklusiv in InTouch (EVT 13.07.) verrät Klum-Papa Günther (70), wie sich seine Tochter jetzt auf beruflicher Ebene für die Sticheleien des Designers revanchiert: Mit einem internationalen Werbe-Deal mit dem Discount-Giganten "Lidl", den sicherlich auch Guido gerne eingeheimst hätte.



"Heidis Designs werden nun in vielen Ländern in 10.000 Filialen angeboten", erklärt Vater Günther stolz. Kurze Zeit nach Heidis Top-Deal wurde bekannt, dass Guido ähnliche Aufgaben für das Hamburger Versandhaus "Otto" übernimmt. "Auch ein netter Name, halt überwiegend national", resümiert Klum mit kleiner Spitze.



Der Vater des Models reagiert auf einen weiteren Affront des Designers. Guido sagte über Heidis "GNTM"-Mädels: "Die will man als Kunde gar nicht mehr buchen, weil die so einen Stempel bekommen haben bei Heidi." Für Günther Klum beweist die aktuelle Siegerin das Gegenteil: "Also Céline hatte bei der Fashion Week sehr gut zu tun. War die Gewinnerin von Guidos Castingshow noch mal irgendwo zu sehen?"



Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 29/2017, EVT 13.07.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup