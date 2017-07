Beim Börsenstar der vergangenen Jahre scheint nachhaltig der Lack ab zu sein. Zu diesem Schluss komme ich, weil offensichtlich selbst positive Impulse vom Unternehmen selbst dem Aktienkurs nicht mehr auf die Sprünge helfen können. So hatte das Unternehmen erst am 6. Juli bekannt gemacht, da die EBITDA-Prognose für 2017 von 500 auf 650 Mio. Euro angehoben wurde. Begründet wurde dieses unerwartete Plus mit dem Verkauf der Getronics-Beteiligung.Neben der ausbleibenden Begeisterung am Markt, sehe ich 3 Warnsignale, die für einen weiteren Kursrückgang sprechen würden und rate deshalb zum (vorübergehenden) Verkauf der Aktie.Langfristiger Abwärtstrend gebrochenDer langfristige Chart des Unternehmens sieht derzeit nicht gut aus. So wurde der langjährige Aufwärtstrend nachhaltig nach unten durchbrochen. Nach einer kurzen Erholung ging es dann wieder abwärts, was die Aussagekraft des Chartbilds verstärkt.Quelle: Comd...

