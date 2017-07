FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmorgen. Nach dem guten Schlussgeschäft in den USA erholen sich auch hierzulande die Kurse auf ganzer Breite. Allerdings gibt es nur wenige Favoriten mit starken Kursausreißern, im Fokus stehen besonders konjunkturnahe Aktien.

Bremsend auf den Gesamtmarkt wirkt jedoch weiter der nachgebende Dollar. "Ein erfolgreicher Test der 12.500er Marke im DAX bleibt erst einmal unwahrscheinlich", sagt ein Händler. Der Euro konsolidiert zwar leicht bei 1,1450 Dollar, steht damit aber auf dem höchsten Stand seit Mai 2016. Der DAX legt 0,5 Punkte zu auf 12.498 Zähler, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 3.486 Punkte.

"Von der Europäischen Zentralbank wird die Normalisierung der Geldpolitik erwartet, und in den USA gerät die Trump-Regierung mit den E-Mail-Kontakten von Donald Trump Junior mit Russland schon wieder unter Druck", sagt ein Marktteilnehmer. Ein mittelfristig deutlich steigender Euro sollte deshalb nicht überraschen und könnte den DAX weiter zurückwerfen.

Yellen-Rede im Fokus

Im Blick steht am Mittwochnachmittag die Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress. Sollte sie die Risiken einer Asset-Preis-Inflation betonen, könnte das auf globaler Ebene Aktien und Anleihen zurückwerfen, heißt es am Morgen. Am Morgen wurden in Deutschland schon Großhandelspreise veröffentlicht, im Laufe des Vormittags folgen in Großbritannien der Arbeitsmarktbericht und in der Eurozone die Industrieproduktion.

Einen Kurssprung von 8,3 Prozent zeigen Siltronic nach überraschend starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Der Wafer-Hersteller hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr nach oben genommen. Siltronic rechnet nun mit einem Umsatz von mindestens 1,12 Milliarden Euro, die erst im April erhöhte Prognose war von mindestens 1 Milliarde ausgegangen. Auch die Gewinnmarge wird deutlich höher bei mindestens 27 Prozent erwartet.

Für die Aktie des Modeunternehmens Burberry geht es fast 2,6 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitiert der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft.

Enttäuschend dagegen die Entwicklung bei Bilfinger. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern nun für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. "Es gibt kaum ein Unternehmen, von dem in den vergangenen Jahren so viele Gewinnwarnungen gekommen sind wie von Bilfinger", sagt ein Marktteilnehmer. Entsprechend geht es 3 Prozent abwärts.

Auch Schaeffler fallen 1,5 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf Hold nach "Buy" abgestuft worden sind. Deutsche Post setzen sich dagegen fast an die DAX-Spitze mit 1,6 Prozent Plus, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hat auf 40 von 35 Euro. Gewinner sind ferner Infineon mit 1,9 Prozent, sie profitieren wie andere europäische Chip-Aktien von der Stärke der US-Branche am Vorabend. ST Microelectronics in Paris springen sogar um 2,2 Prozent.

Erneut die rote Laterne tragen ProSieben mit 1,5 Prozent Minus. Hier lasten abermals die negativen Kommentare von großen Häusern wie J.P.Morgan und BNP Exane auf der Aktie. Der TV-Werbemarkt bereitet hier weiter Sorgen. Der Medien-Sektor in Europa notiert daher als einziger im Minus mit 0,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.485,92 0,62 21,44 5,94 Stoxx-50 3.124,30 0,55 17,21 3,78 DAX 12.498,06 0,49 61,04 8,86 MDAX 24.851,94 0,59 146,86 12,00 TecDAX 2.257,33 0,92 20,62 24,60 SDAX 10.999,54 0,66 71,90 15,55 FTSE 7.383,84 0,74 54,08 3,37 CAC 5.176,66 0,70 36,06 6,47 Bund-Future 160,98 0,10 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1449 -0,1% 1,1464 1,1427 EUR/JPY 129,94 -0,5% 130,64 130,36 EUR/CHF 1,1032 -0,2% 1,1049 1,1048 GBP/EUR 1,1193 -0,0% 1,1207 1,1240 USD/JPY 113,49 -0,4% 113,96 114,09 GBP/USD 1,2816 -0,2% 1,2847 1,2843 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,92 45,04 +2,0% 0,88 -19,3% Brent/ICE 48,31 47,52 +1,7% 0,79 -17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,91 1.217,80 +0,0% +0,11 +5,8% Silber (Spot) 15,81 15,85 -0,3% -0,04 -0,8% Platin (Spot) 903,95 903,50 +0,0% +0,45 +0,0% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,2% +0,01 +6,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.