Düsseldorf - In Großbritannien sollte die Arbeitslosenquote im Mai weiter auf 4,5% zurückgehen, dem von der Bank of England avisierten Gleichgewichtsniveau, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Spekulation auf eine baldige Zinserhöhung der Währungshüter dürfte hierdurch zwar weiteren Auftrieb bekommen. Die Wachstumsperspektiven für die britische Wirtschaft würden aber wohl weiter mau bleiben. Die Analysten würden daher auf absehbare Zeit kein Einschwenken der BoE auf einen restriktiven geldpolitischen Kurs erwarten. Die gestrige Rede des MPC-Mitglieds Ben habe nicht erkennen lassen, ob er einen schnellen Zinserhöhungsschritt der BoE befürworte. Das Britische Pfund habe auch wegen neuer Warnungen vor den Brexit-Folgen für Großbritanniens Wirtschaft durch die Ratingagentur S&P zum Euro auf Kurse über 0,89 GBP nachgegeben. (12.07.2017/alc/a/a)

