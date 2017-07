Düsseldorf - Die stark disinflationäre Entwicklung lässt in Indien auch die Inflationserwartungen sinken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt seien die allgemeinen Verbraucherpreise so langsam gestiegen, wie seit Jahren nicht mehr. Mit Blick auf den geringen Preisauftrieb werde dadurch eine Herabsetzung der Leitzinsen durch die Währungshüter bei der am 1. August beginnenden Sitzung des geldpolitischen Ausschusses immer wahrscheinlicher. Die Analysten würden dabei eine Rücknahme des Schlüsselsatzes um 25 Basispunkte auf 6,00% erwarten. Daran werde sich voraussichtlich eine Phase abwartender Geldpolitik mit unverändertem Leitzins bis weit in das kommende Jahr hinein anschließen.

