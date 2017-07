Frankfurt - Die zwischenzeitlichen Verluste an den Aktienmärkten konnten ETF-Anleger nicht abschrecken, so die Deutsche Börse AG."Trotz der Konsolidierung überwogen bei uns im Aktienbereich ganz klar die Zuflüsse", berichte Andreas Bartels von der Commerzbank. Auch Florian Lenhart von der UniCredit spreche von einem deutlichen Käuferüberhang - vor allem in europäischen Aktien.

