Während die Politik Geldbußen verhängen will, Konzerne wie Facebook massiv investieren, probt eine Berliner Grundschule ein anderes Modell: Medienkompetenz gegen die dunklen Seiten des Netzes.

Normalerweise lernen Grundschulkinder ABC und Einmaleins. Auch in der Berliner Franz-Marc-Grundschule ist das so. Aber hier kommt bald noch eine weitere Ausbildung hinzu. Zum Auftakt von "DigiBitS - Digitale Bildung trifft Schule" startet der Verein Deutschland sicher im Netz (DsiN) ein Angebot für digitale Bildung im Schulunterricht. Die erste Materialbox übergab DsiN-Geschäftsführer Michael Littger nun am Dienstag an der Berliner Grundschule. Angebote wie diese sollen helfen, auch digitale Kompetenzen auf den Lehrplan zu bringen.

Die Zeit drängt: Wohl kein Thema wird in den sozialen Netzwerken so kontrovers diskutiert, wie Fake-News und Hatespeech. Auf Podien, in Parlamenten und Expertenrunden wird darüber debattiert, wie man diesen dunklen Seiten der grenzenlosen Kommunikation und reichweitenstarker Redefreiheit begegnen sollte. Die Politik setzt auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass soziale Netzwerke unter Androhung von Strafen verpflichten soll, schneller auf strafbare Inhalte zu reagieren. Konzerne wie Facebook verstärken ihre Löschtrupps, fördern mit Millionenbeitragen Forschungsinitiativen für mehr Medienkompetenz und verbannen tausendfach Spam-Profile von ihren Plattformen. Doch wird das reichen?

Der Druck auf Politik und Unternehmen ist hoch: Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen kam im Juni zu dem Ergebnis, dass eine breite Mehrheit in Deutschland die neuen Gesetze gegen gezielte Falschnachrichten befürwortet. Eine klare Mehrheit der Befragten hielt die sogenannten Fake-News sogar für demokratiegefährdend.

US-Wissenschaftler fanden zudem unlängst heraus: Moral und Emotion fördern die Reichweite von Posts in sozialen Netzwerken. Politische Beiträge auf Facebook, Twitter und Co. könnten ...

