Im Januar hatte das Elektroauto-Start-up Faraday Future sein erstes Serienauto vorgestellt. Ob der FF91 jemals auf den Markt kommt, scheint fraglich: Wegen Geldproblemen wurden die Pläne zum Bau einer Fabrik gestoppt.

Nevada hätte so etwas wie ein Elektroauto-Wunderland werden können. In der Wüste unweit von Reno bauen Tesla und Panasonic an der derzeit größten Batteriefabrik der Welt, um den Hunger Teslas nach guten Akkus für seine Elektroautos und Heimspeicher zu stillen. Dank des Solarstroms sollen sich die Anlagen sogar sehr umweltfreundlich betreiben lassen können. Und da die Regierung bemüht ist, Industrieunternehmen in die Wüste zu locken, winken auch der ein oder andere Dollar an staatlicher Förderung.

Diese Gründe haben auch das Elektroauto-Start-up und Tesla-Gegner Faraday Future nach Nevada gelockt. Dort sollte das Werk entstehen, in dem die Serien-Elektroautos gefertigt werden sollten. Doch so weit wird es laut übereinstimmenden US-Medienberichten nicht kommen. Sowohl der "Business Insider" als auch die "Navada Independent" schreiben, ...

