FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine positive Studie der Deutschen Bank hat die Aktie der Deutschen Post am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Bei 33,66 Euro erreichte die Aktie Gelb den höchsten Stand seit ihrem Börsengang vor rund 17 Jahren. Zuletzt betrug das Plus noch 1,33 Prozent auf 33,545 Euro, womit die Aktie im Dax nach Infineon zweitstärkster Wert war.

Die Deutsche Bank hatte am Morgen das Kursziel für die Post-Aktie von 35 auf 40 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt. Der Logistikkonzern habe Potenzial, mittelfristig noch deutlich stärker zu wachsen, schrieb Analyst Andy Chu unter Verweis auf das Express- und Paketgeschäft der Sparte DHL. Getrieben durch die Entwicklungen im elektronischen Handel rechnet Chu hier sowohl in Deutschland als auch in Europa mit einem strukturellem Wachstum, das mittelfristig den Markt überraschen dürfte./ck/das

