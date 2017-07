FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine skeptische Analystenstimme zu ProSiebenSat.1 hat die Aktionäre am Mittwoch noch nachdenklicher werden lassen. Mit 33,14 Euro rutschten die Papiere des Medienkonzerns auf einen weiteren Tiefstand seit Dezember des Vorjahres. Zuletzt lagen sie etwas darüber noch mit 1,5 Prozent im Minus.

Warburg-Analyst Lucas Boventer rechnet in seiner aktuellen Studie mit schwachen Ergebnissen für das abgelaufene Quartal, über das die Unterföhringer am 3. August berichten. Mit dem guten Konjunkturumfeld und den hohen Erwartungen werde ProSiebenSat.1 bei den Werbeumsätzen nicht Schritt halten können, so Boventer. Angesichts des also wohl eher mauen Nachrichtenstroms rät er, sich mit Käufen der Aktie zurückzuhalten.

Aufgrund der schwachen Kursentwicklung an diesem Mittwoch ist ProSiebenSat.1 nun für 2017 hinter Daimler und BASF an das Dax -Ende zurückgefallen. In der Spitze verloren sie im bisherigen Jahresverlauf 9,5 Prozent, während der Dax neue Rekorde erreichte.

Die Medienbranche zeigte sich europaweit schwach - auch Axel Springer fielen auf das Niveau von April zurück./ag/das

