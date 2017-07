Der Vize der Deutschen Bank, Marcus Schenck, erwartet ein eher schwächeres zweites Quartal. Ausschlaggebend dafür: Die zuletzt eher durchwachsene Entwicklung an den Märkten. Auch EZB-Chef Draghi sei ein Faktor.

Der stellvertretende Deutsche-Bank-Chef Marcus Schenck hat die Erwartungen an das Abschneiden im Frühjahr gedämpft. Man habe aus den USA bereits gehört, dass es an den Märkten ein durchwachsenes Quartal gewesen sei. "Das war kein Quartal, in dem es gebrummt hat", sagte Schenck am Mittwoch bei der CFO-Tagung des Handelsblatts in ...

