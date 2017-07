FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autobauer und deren Zulieferer haben sich am Mittwoch in einem positiven Marktumfeld weiter erholt. Die Papiere von Schaeffler konnten sich dem Branchentrend aber mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 12,18 Euro nicht anschließen. Sie lagen damit nur noch wenige Cent über ihrem jüngsten Tief seit Dezember 2016.

Für Verkaufsaufträge bei der Aktie sorgte Analyst Ashik Kurian von der Investmentbank Jefferies, der seine Empfehlung gestrichen hat und ein Kursziel von 12 Euro angab. Nach der jüngsten Gewinnwarnung habe das Vertrauen in die Stabilität der Margen in der Autosparte einen Dämpfer bekommen, so der Experte. Er schraubte seine Prognosen für das operative Ergebnis bis 2020 um etwa 15 Prozent zurück.

Die Aktie weise zwar einen deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz auf, erklärte Kurian. Mangels Kurstreibern und mittelfristigem Gewinnwachstum sei eine Aufholjagd aber schwer zu rechtfertigen.

Schaeffler ist mit einem Verlust von über 13 Prozent hinter Südzucker schwächster MDax-Wert 2017./ag/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SHA0159

AXC0097 2017-07-12/10:54