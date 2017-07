FRANKFURT (Dow Jones)--Metro hat die Aufspaltung des Konzerns vollzogen. Mit Eintragung in das Handelsregister sei die Aufteilung am 12. Juli rechtlich wirksam geworden, teilte die Metro AG mit. Das Unternehmen hatte Mitte Juli für die Aufteilung vorgesehen.

Damit ist der Bereich mit Cash & Carry sowie den Real-Warenhäusern auf die Metro Wholesale & Food Specialist AG übergegangen, welche künftig einfach Metro AG heißen wird. Das Geschäft rund um die Elektronikketten Media-Markt und Saturn verbleibt im Unternehmen, welches sich demnächst in Ceconomy umbenennen wird.

Die Aktionäre der Metro AG bekommen im Zuteilungsverhältnis 1:1 kostenfrei neue Aktien der Metro Wholesale & Food Specialist AG. Sie werden am Mittwoch nach Handelsschluss zugeteilt. Die neuen Aktien sollen erstmals am Donnerstag notiert werden.

"Wir sind am Ziel: Die Spaltung der Metro Group ist vollzogen", sagt Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der neuen Metro. "Morgen wird die neue Metro in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen, und auch die künftige Ceconomy wird erstmals eigenständig gehandelt werden."

Zuvor war das Amtsgericht Düsseldorf zu dem Schluss gekommen, dass die anhängigen Klagen der Ausgliederung und Abspaltung nicht entgegenstehen.

