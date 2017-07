DCB-Substrate haben sich in den letzten Jahren zur Schlüsseltechnologie für die Herstellung von anspruchsvollen Powermodulen entwickelt. Der Begriff DBC (Direct Bonded Copper) oder DCB (Direct Copper Bonded) wird oftmals synonym für Kompositsubstrate aus Kupfer und Keramik verwendet, dabei steht er eigentlich für ein konkretes Fügeverfahren von Kupfer und Keramik. Die Verbindung zwischen DBC und bestücktem Bauteil wird durch aufgedruckte Lotpaste oder Sinterpaste hergestellt. Diese Verbindung ist für die Funktion des späteren Bauteils enorm wichtig und sollte optimal gestaltet werden. Daher hat sich die Firma Ekra Automatisierungssysteme, als Teil der Asys Group, gemeinsam mit Partnern wie die Rogers Corporation, Heraeus oder Koenen, mit diesem Prozess auseinandergesetzt.

Hochtemperierter Bondprozess

Das Herstellen von DBC-Substraten ist ein hochtemperierter Bondprozess, bei dem reine Kupferplatten von zwei Seiten mit einer Basiskeramik verbunden werden. Die Dicke der Kupferschichten und der Basiskeramik aus Al2O3 (Aluminiumoxid) oder AlN (Aluminiumnitrid) wird aufgrund der vorherrschenden Spannungen und Isolationsanforderungen der jeweiligen Anwendung gewählt. Die Keramik wird möglichst dünn gehalten, um die Wärmeleitfähigkeit des Kupfers voll zu nutzen. Die Kupferschicht ist in Dicken von 0,127 mm bis einschließlich 0,6 mm erhältlich. Der Trend geht zu dickeren Schichten, da diese eine bessere Wärmeverteilung und eine höhere Strombelastbarkeit erzielen. Für Kupferdicken ab 0,6 mm wird das AMB (Active Metal Braze) Verfahren eingesetzt, da diese Aktivlotverbindung deutlich erhöhte Temperaturwechselbeständigkeiten zeigt und die erhöhten Spannungen im Substrat besser kompensieren kann. In diversen nasschemischen Schritten wird anschließend das Layout in die Kupferschicht geätzt. Ein kleiner, aber nennenswerter Teil der DBC Substrate erhält abschließend eine Oberflächenveredelung, meist zur Verbesserung von Benetzung oder Haftung der Materialien in den Folgeschritten. Hierzu wird das DBC nasschemisch in einem Tauchbad mit Silber, Nickel oder Nickel-Gold beschichtet. Durch den wachsenden Einsatz von Silber-Sinterpasten wird vermehrt die Versilberung der DBC interessant, um eine höhere Scherfestigkeit und Haltbarkeit der Paste zu erreichen. Auch eine Teilversilberung ist möglich, um auf unterschiedliche Haftungseigenschaften von Druckpaste und beispielsweise Bonddrähten und Vergussmassen einzugehen.

In großen Temperaturbereichen und unter hohen Strömen

Die Anwendungsbereiche der DBC-Substrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...