Bern (awp) - Der Energiekonzern BKW hat die Darnuzer Ingenieure AG mit Sitz in Davos gekauft und damit eine weitere Übernahme im Geschäftsfeld Engineering getätigt. Nun könne man Dienstleistungen im Bereich der Vermessungstechnik auch in Graubünden anbieten und somit die geografische Präsenz in diesem Dienstleistungsfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...