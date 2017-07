Von Markus Fugmann

Heute wird es wieder herausragend Unterhaltsames von Fed-Chefin Janet Yellen geben - und an den Trading-Stationen lautet das Motto dann wieder einmal: wer wach bleibt, hat gewonnen! Denn so furchtbar viel sollte man heute wohl eher nicht erwarten: das Lob auf die Wirtschaft, die nur eine kleine Delle habe derzeit, die Inflation nur vorübergehend niedriger, daher müsse die Notenbank die Zinsen weiter anheben. Und so weiter so allgemein und langweilig.

Startet sicher nach dem Ende ihrer Fed-Amtszeit eine großartige Entertainment-Karriere: Janet Yellen Foto: Federal Reserve

Im Hintergrund wabert wieder das Problem der Phillips-Kurve, die besagt, dass ein brummender Arbeitsmarkt steigende Inflation nach sich zieht, weil die Arbeitnehmer angesichts knapper Arbeitskräfte höhere Löhne durchsetzen könnten. Wer die Haltung der Fed verstehen will, muß begreifen, dass die Fed immer noch an die Wirksamkeit der Philipps-Kurve glaubt, auch wenn die ökonomische Realität dem ziemlich radikal widerspricht. Die Löhne nämlich steigen kaum, was wiederum die Inflation ...

